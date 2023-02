Visita guidata: "Le stanze segrete del Caffè Pedrocchi di Padova" il 5 marzo 2023. Il caffè Pedrocchi apre le sue stanze segrete! La struttura dell’edificio ottocentesco progettato da Jappelli è composta da una successione di stanze, ciascuna arredata e decorata in modo da ricreare l’ambientazione tipica di un determinato periodo storico. Questa realizzazione è in linea con l’eclettismo ottocentesco, il gusto e l’interesse per gli stili passati. Jappelli, trasferendo in architettura una visione laica e illuminista della società , ne fece il suo capolavoro, creando uno dei simboli della città. Accompagnati dalla nostra guida professionista abilitata, visiteremo tutte le sale al primo piano che normalmente sono chiuse ai frequentatori del famoso caffè.

La concatenazione di questi ambienti vuol ripercorrere ecletticamente gli stili del passato, quali momenti di autonomo apprezzamento estetico in clima di revival. Al piano superiore tutte le sale ruotano intorno alla sala da ballo dedicata a Gioacchino Rossini dall’abbagliante decorazione impero, tutta inneggiante alla musica sin nelle lire in stucco che ornano il soffitto. Continuazione del vestibolo etrusco, e parallela a questa, è la sala greca. Segue un piccolo ambiente a pianta circolare, la sala romana con vedute romane: Castel S. Angelo, il Foro romano e quello di Augusto, la Colonna Traiana, forse le pitture più interessanti dell’intero complesso.Dal lato opposto della sala da ballo, la sala egizia, omaggio al noto scopritore di antichità Giovan Battista Belzoni, con il quale Jappelli aveva avuto contatti personali.

Informazioni e contatti: https://venetosegreto.com/eventi/.