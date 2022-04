"Imbottiglia in cantina" da Reassi a Carbonara di Rovolon

Sabato 30 aprile e domenica 1 maggio terzo appuntamento di “imbottiglia in cantina” presso l’azienda agricola Reassi di Carbonara di Rovolon. Un weekend ricco di scoperta e divertimento:

Sabato 30 aprile - Metti gli scarponi e unisciti all’escursione fra i sentieri di Rovolon! Saremo in compagnia di una guida naturalistica alla scoperta del territorio che accoglie anche i vigneti di Reassi, per capire quali sono le caratteristiche geologiche che rendono speciale questo vino euganeo! Lo faremo in compagnia anche di alcuni amici figuranti dei vecchi tempi che ci racconteranno come una volta si lavorava in vigna, con aneddoti divertenti della vita in campagna. Al ritorno Diego e tutto il team Reassi ci attenderanno per rivivere la tradizione di un tempo e vivere l’esperienza dell’imbottigliamento del vino, ascoltando i loro segreti e suggerimenti! Con a seguire una degustazione dei vini con piattino di prodotti locali.

Partenza ore 9.30, termine dell’esperienza verso le ore 12.30. Grado di difficoltà: medio/facile | Lunghezza percorso: circa 5 km.

Costo escursione:

Costo adulti: 12 euro cad.

Bambini dai 4 ai 13 anni: 5 euro cad.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA cliccando qui: https://forms.gle/uhooBKnAmXbfg1aL8.

1 maggio - Porta la tua voglia di relax per passare una splendida giornata in compagnia della tua famiglia e i tuoi amici! Potrai posizionare le tue coperte lungo i vigneti e prati dell’azienda e goderti un primo maggio da favola, fra natura e divertimento!

Per voi una proposta di cestino picnic con:

1 panino a scelta tra filetto di porchetta, prosciutto cotto o speck;

1 bottiglietta da 1/2 litro di acqua naturale

1 ovetto sodio bio di Reassi da sbucciare :)

Costo a cestino: 8 euro. Con la possibilità di imbottigliarsi il vino e degustarlo, anche durante il pic nic! Verrà infatti fornito il calice con tracolla, da restituire su cauzione.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA (PIC NIC)

mail: info@reassi.it | WhatsApp: Diego 3475340932 o Francesca 3478934781

| WhatsApp: Diego o Francesca https://wa.me/393475340932

L’intero weekend sarà all’insegna dell’esperienza dell’IMBOTTIGLIAMENTO, ossia:

degusta il vino fra le proposte Reassi

scegli il tuo preferito

spinalo dalla botte

imbottiglialo

metti la tua personale etichetta

Sarà bellissimo, divertente anche per le famiglie e i bambini! L’azienda Reassi sarà aperta a ingresso libero in entrambi i giorni, anche per chi non parteciperà all’escursione o al picnic; consigliata la prenotazione.