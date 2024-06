Alla scoperta della Cantina Mincana: tour e degustazione

È richiesto un contributo per partecipante di 15 euro (13 euro per i tesserati)

Prezzo È richiesto un contributo per partecipante di 15 euro (13 euro per i tesserati)

Sul limitare orientale dei Colli Euganei, nel Comune di Due Carrare, da oltre 500 anni si delinea nel verde della campagna, una bianca e maestosa Villa Veneta, “La Mincana - Villa Dolfin - Dal Martello”, un tempo utilizzata dalla nobile e potente famiglia veneziana Dolfin per poter seguire da vicino i lavori agricoli nelle stagioni di maggior produzione, primavera estate ed autunno.

La visita, oltre all’approfondimento storico e culturale relativo alle vicissitudini della storica dimora e dei suoi abitanti, comprenderà il tour in vigna ed in cantina, con spiegazione dei processi produttivi relativi alla vinificazione. Al termine del percorso culturale e didattico, e’ prevista una degustazione di vini DOC dei Colli Euganei, accompagnata da prodotti del territorio, perfetta nell’orario dell’aperitivo. Ci sarà anche la possibilità, per i partecipanti acquistare i pregiati vini della cantina.