Visita con doppio turno alla Cappella degli Scrovegni

La Cappella degli Scrovegni è conosciuta in tutto il mondo per lo straordinario ciclo pittorico realizzato da Giotto, quest' opera costituisce il massimo capolavoro ad affresco dell'artista!

Il ciclo affrescato da Giotto in soli due anni, tra il 1303 e il 1305, si dispiega sull’intera superficie interna della Cappella ed è stato iscritto nella Lista del Patrimonio Mondiale UNESCO nel 2021: noi avremo la possibilità di ammirarlo con calma mentre la nostra guida esperta ce ne svela ogni dettaglio e significato.

Un esclusiva dell'agenzia Up and Down Viaggi di poter ammirare il soffitto voltato con tutta la calma e la tranquillità necessarie, sarà presente esclusivamente il nostro gruppo di 24 persone + la guida e potremmo stazionare per ben 40 minuti: un occasione imperdibile che vi lascerà senza fiato!

