Visita esclusiva a Casa Conti nel cuore di Padova

Nel centro storico di Padova, nei pressi di Piazza Castello, si trova Casa Conti. Costruita tra il 1674-1684 per volontà della famiglia Conti, padovani di antichissime origini, la casa è oggi in parte proprietà della famiglia Muraro, che ha deciso di aprirne, in via esclusiva, le sue porte al pubblico.

La visita guidata partirà dal giardino, dove, tra l’ex edificio della ghiaccia ed il piccolo giardinetto romantico, si ammireranno le statue rappresentanti le allegorie delle arti. Passeremo poi all’interno dove racconteremo la storia dei Conti, familiares dei Da Carrara e finanziatori della Cappella Luca Belludi al Santo. Tra alcuni dei loro ritratti si mescolano quadri di fine ‘600 come “Sansone che distrugge i Filistei del francese Louis Dorigny. Nella stanza del camino ammireremo pregevoli stucchi mentre nelle successive stanze, seguirà una collezione di quadri dell’artista locale Da Molin, (1856-1921) nativo di Piove di Sacco.

