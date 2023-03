Visite guidate per la riapertura del castello del Catajo

Domenica 5 marzo 2023 riapre alle visite il Castello del Catajo, a Battaglia Terme (PD). A partire dal 5 marzo, tutte le domeniche saranno proposte visite guidate per scoprire una delle residenze più maestose ed insolite del Rinascimento Veneto, con l'importantissimo ciclo di affreschi di Giovanni Battista Zelotti, realizzato nel 1571, le terrazze panoramiche e i giardini.

La visita dura un'ora, a seguire tempo libero per passeggiare per conto proprio per i giardini. Posti limitati, prenotazione obbligatoria (gratuita e senza spese di commissione) tramite il portale EventBrite: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-riapre-il-castello-del-catajo-558549987047.

BIGLIETTI: