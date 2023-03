Visita al Castello del Catajo in barca a remi

Siamo a sud di Padova, lungo il Canale Battaglia costellato dalle residenze rinascimentali dei ricchi nobili padovani e veneziani. Scoprirete con una visita guidata il Castello del Catajo, la Villa privata attualmente più visitata del Veneto, una vera reggia con affreschi rinascimentali originali, che ha ospitato per secoli stravaganti feste, finte battaglie navali e illustri ospiti. Non perdete l’occasione di ammirare anche il Giardino delle Delizie e il laghetto. Partirete infine in barca dal pontile davanti al Castello, come i nobili di una volta che da Venezia o da Padova prendevano le vie d’acqua per raggiungere le loro ville qui nei Colli Euganei. Da qui partiva anche la pietra vulcanica per pavimentare la Piazza San Marco, i cereali e le botti di vino verso i ricchi mercati veneziani. L’escursione guidata si fa con un’imbarcazione tradizionale veneziana in legno. La caorlina è una barca a remi portata dai gondolieri del circolo locale. Ritrovo: Castello del Catajo, via Catajo 1, Battaglia Terme

Date: dom 2 aprile ore 10.15, dom 21 maggio ore 10.15 Durata prevista: 2,5 ore. Percorso: in barca lungo il Canale di Battaglia nel centro storico di Battaglia Terme Punti di interesse: porto fluviale di Battaglia Terme, Conca della Navigazione, Canale Battaglia, idrografia superficiale, Castello del Catajo L’uscita è garantita con un minimo di iscritti.

