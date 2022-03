Al castello del Catajo in barca a remi

Due sabato per avere la possibilità di visitare il castello e di ripercorre il Canale Battaglia con suggestive imbarcazioni condotte con voga alla veneta dagli esperti barcaioli dello storico Circolo Remiero El Bisato e con spiegazione guidata.

Un modo esclusivo per conoscere la gloriosa e dimenticata storia dell’antica via fluviale, usata nei secoli passati per raggiungere il castello e tutte le principali mete del Veneto, per riprovare la meraviglia di approdare al castello arrivando dall’acqua. A seguire, visita guidata del castello (circa 1h). In collaborazione con Viaggiare Curiosi turismo sostenibile.

Informazioni e contatti

Il 22 maggio 2022 su prenotazione a questo link: https://www.viaggiarecuriosi.com/it/il-castello-in-barca-a-remi-al-tramonto/.