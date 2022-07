Al castello del Catajo in barca a remi

Domenica 7 agosto - alle ore 9.45. Suggestiva possibilità di visitare il castello e di ripercorre il Canale Battaglia la mattina, con caratteristiche imbarcazioni condotte con voga alla veneta dagli esperti barcaioli dello storico Circolo Remiero "El Bisato" e con spiegazione guidata.

Un modo esclusivo per conoscere la gloriosa e dimenticata storia dell’antica via fluviale, usata nei secoli passati per raggiungere il castello e tutte le principali mete del Veneto, per riprovare la meraviglia di approdare al castello arrivando dall’acqua. In collaborazione con Viaggiare Curiosi turismo sostenibile.

Partenza e arrivo presso l'ormeggio sul Canale Battaglia situato di fronte al cancello del Castello del Catajo. Durata di entrambe le attività: circa 2h



BIGLIETTI:

25 euro adulto

15 euro bambino 6-12 anni

gratuito bambino 0-5 anni

Posti limitati, partecipazione su prenotazione tramite il sito di Viaggiare Curiosi www.viaggiarecuriosi.com oppure contattando l’agenzia: info@viaggiarecuriosi.com - n. di telefono: 328 4089272