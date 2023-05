Apertura straordinaria del Castello del Catajo e della Chiesetta degli imperatori

Domenica 28 è la data di maggio in cui ricorre l'appuntamento per visitare con tour guidato il Castello del Catajo e la preziosa cappellina imperiale, che viene aperta un solo giorno al mese. Un’occasione unica per vedere, senza sovrapprezzo, un raro gioiello del neogotico solitamente chiuso al pubblico. Costruita nel 1838 per la visita degli Imperatori D’Austria è una delle più bizzarre costruzioni dell’800 italiano, fatta di legno colorato, dorature e cieli stellati.

La visita dura circa 1h15min. I turni di visita saranno a numero chiuso per cui invitiamo tutti gli interessati a prenotare il proprio posto. La partecipazione non prevede costi aggiuntivi al regolare biglietto di visita guidata.

BIGLIETTI:

13 euro adulti

5 euro bambini dai sei ai dodici anni

gratuito per bambini fino a cinque anni

A partire dalle h 15 la Cappellina sarà visitabile anche con visite audioguidate con il proprio smartphone, pagando il costo aggiuntivo di 3 euro per il biglietto adulti e 1 euro per il biglietto bambini fino a dodici anni.

Per altre INFO & PRENOTAZIONI CLICCA QUI: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-visite-guidate-il-castello-del-catajo-e-la-sua-cappellina-imperiale-558595382827, oppure contatta la Segreteria scrivendo a info@castellodelcatajo.it.

Foto ufficio stampa © Castello del Catajo | Foto credits via Marco Moressa