Visita con l’astronoma: storie di stelle dall’antichità alla fantascienza al Castello del Catajo

Le stelle hanno nomi antichi, che racchiudono storie lontane e ci portano indietro nel tempo. Le grandi civiltà del passato chiamavano per nome i punti brillanti del cielo notturno.

Ancora oggi usiamo nomi arabi, greci e latini per indicare le stelle. In una passeggiata con l’astronoma attraversando il parco storico e le terrazze panoramiche del Castello del Catajo impareremo a chiamare le stelle per nome, gli stessi nomi che oggi, secoli dopo, ricorrono nelle storie moderne, al cinema e in televisione, nei nostri racconti di fantascienza.

L'evento viene proposto in due date: giovedì 11 luglio 2024 e mercoledì 28 agosto 2024, sempre alle ore 21.

A seguire visita guidata al Piano Nobile affrescato del castello, a cura delle guide del Catajo.

Biglietti

Adulti: 15 euro

Bambini 6 – 12 anni: 6 euro

Fino ai 5 anni: partecipazione gratuita.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA selezionando la data di vostro interesse, tramite questa pagina del portale eventbrite (prenotazione gratuita, il saldo si effettua la sera dell'evento, all'arrivo in biglietteria): https://www.eventbrite.it/e/biglietti-storie-di-stelle-dallantichita-alla-fantascienza-925955717477

Programma

Ore 21 appuntamento con l'astronoma presso la biglietteria del Castello del Catajo e inizio visita astronomica.

Ore 22 visita guidata al Piano Nobile del Castello (45min circa)

Maltempo

In caso di pioggia l’evento è annullato.

Informazioni

Per informazioni: info@castellodelcatajo.it

Info web

Scopri tutti i nostri eventi per la stagione in corso: https://castellodelcatajo.it/i-nostri-eventi/

https://www.facebook.com/castellodelcatajo

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-storie-di-stelle-dallantichita-alla-fantascienza-925955717477

https://castellodelcatajo.it/evento/al-castello-con-lastronomo-storie-di-stelle-dallantichita-alla-fantascienza/