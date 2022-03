Padova segreta: tra storia e leggende al castello di San Martino della Vaneza

Accompagnati dall’Associazione Culturale GHP - Ghost Hunter Padova potrete conoscere le vicissitudini, la storia dell’antico castello e della sua torre e scoprire le leggende ad esso legate. Nei racconti degli “investigatori del paranormale” infatti non mancheranno il Mistero e il sovrannaturale! Verranno anche illustrati i risultati delle indagini strumentali condotte proprio al Castello di San Martino della Vaneza ed in altri siti.

Informazioni e contatti

Biglietto: 5 euro da corrispondere in biglietteria del castello. Prenotazioni aperte dal 31 marzo. Date le caratteristiche della location storica, l’evento non è adatto a persone con difficoltà motorie. Evento gentilmente patrocinato dalla Provincia di Padova e dal Comune di Cervarese Santa Croce. Tour ideato e condotto dall'Associazione Ghost Hunter Padova.

Orari: il 10 aprile 2022 alle 11 - 14 - 15.30 - 17 - 18.30.

In caso di maltempo l’evento verrà annullato. Verranno rispettati gli eventuali protocolli anticovid in vigore ad aprile. In caso di disdetta inviare preventivamente una mail di cancellazione all'indirizzo: info@ghosthunterpadova.com.

Web: https://www.ghosthunterpadova.com.