Visita al castello di San Martino della Vaneza in un’atmosfera hygge

Il Castello di San Martino della Vaneza si trova lungo l’argine del fiume Bacchiglione che fin dall’antichità ha rappresentato prima un importante centro strategico di difesa militare, poi un rinomato riferimento per il traffico mercantile. Il 1405 fu l’anno in cui i Veneziani trasformarono il castello in un vero e proprio centro commerciale sviluppando un florido e funzionale porto fluviale. L’attività principale consisteva nello smistamento di semilavorati di legno provenienti dai boschi limitrofi, occorrenti ai cantieri veneziani.

Nel 1439 anche la famiglia Vendramin diede il suo contributo e fece costruire il primo mulino natante, in funzione fino al 1800, quando l'ultimo erede della famiglia lo cedette ai Filippini di Padova.

