Visita guidata al castello di San Martino della Vaneza e al museo archeologico con aperitivo

Visioni Culturali, in collaborazione con le Associazioni culturali Arc.a.dia. e ImmaginArte propongono la visita guidata al Castello e allo straordinario museo archeologico nelle sale interne. Il Castello di San Martino della Vaneza è una fortificazione medievale situato in località San Martino di Cervarese Santa Croce, in provincia di Padova. Si affaccia con il parco, lungo la riva destra del fiume Bacchiglione, un’importante via di comunicazione mercantile del passato. Insieme potremo conoscere la sua storia legata alla signoria dei Carraresi e visitare il museo archeologico, con i preziosi reperti che vanno dall'età preistorica al Cinquecento, ritrovati nel fiume Bacchiglione.

Al termine della visita sarà possibile degustare un buonissimo aperitivo presso il grazioso Bar del Castello!

