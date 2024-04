Il castello di Valbona in un'atmosfera medievale

15 euro ADULTI 6 euro Ridotto per RAGAZZI da 6 anni fino a 16 anni 0 euro Ridotto per RAGAZZI fino a 6 anni

Vieni a scoprire la storia millenaria del castello di Valbona! Situato ai piedi del Monte di Lozzo, nelle propaggini degli Euganei, questo antico castello custodisce tesori storici mozzafiato. Durante la visita guidata, esplorerai stanze suggestive come la vecchia dogana, la sala delle armi e la sala dei cavalieri, dove potrai ammirare antiche armi e indossare copie di lance, picche, scudi, elmi e corazze. Proseguendo nel cortile, visiterai le vecchie prigioni attraverso una grata e ammirerai la camera da letto del XIX secolo e la sala da pranzo, allestite con eleganza. Salirai sugli spalti, percorrerai i camminamenti e raggiungerai il mastio con i suoi quattro ambienti e il corpo di guardia. Imperdibile sarà la sala delle feste, con una mostra di pittura e la possibilità di assaporare un calice di vino. Potrai anche acquistare ceramiche, infusi e vini del castello come souvenir indimenticabili. Non perdere l’opportunità di immergerti nella storia di questo magnifico castello. Unisciti a noi e lasciati incantare dalla sua bellezza architettonica e dalle suggestive atmosfere che offre. Ti aspettiamo con entusiasmo!

? DURATA: 1h30

? RITROVO: Via Castello 2, fraz. Valbona del Comune di Lozzo Atestino (PD)

? BARRIERE ARCHITETTONICHE: Sono presenti barriere architettoniche

? CANI: i nostri amici a quattrozampe non sono ammessi al castello

Il biglietto include l'ingresso al Castello

? VENERDÌ 26 APRILE 2024

1° turno: ? 18:00

? VENERDÌ 03 MAGGIO 2024

1° turno: ? 17:30

? DOMENICA 12 MAGGIO 2024

1° turno: ? 11:00

2° turno: ? 17:30

? SABATO 25 MAGGIO 2024

1° turno: ? 17:30



PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA dal link www.venetosegreto.com/eventi