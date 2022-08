Visita all'antica chiesa di San Michele Arcangelo

Padovanità è pienamente operativa in questa nuova annata associativa e organizza questa interessante visita ad uno dei luoghi più ameni ed interessanti del territorio padovano vi porta "fuori porta": vi portiamo a visitare insiema a noi l'antica chiesa di San Michele Arcangelo nella zona di Pozzoveggiani (zona quartiere Salboro). In questa zona a sud-est di Padova si trova la chiesa di S. Michele Arcangelo, con il suo campanile, la cui esistenza è stata attestata già in un documento del 918 e abbandonata fin dal XVIII secolo, probabilmente a seguito della soppressione di molte chiese e monasteri ad opera del governo francese instaurato da Napoleone.

La chiesa risale al XII secolo ed è un esempio delle influenze della cultura carolingia sugli stili locali, fortemente segnati dalla presenza bizantina. Precedentemente qui si trovava un edificio del VI-VII secolo, di forma cubica, con un anomalo orientamento della facciata, rivolta ad est, e dell'abside, ad ovest. La chiesa successiva fa partire la sua costruzione dalla facciata, utilizzando lo spazio della cella come navata centrale, aggiungendone due laterali e ribaltando l'orientamento dell'intero edificio. Nella struttura e nelle tecniche costruttive si trovano molti riferimenti alla basilica di Aquileia del Vescovo Poppone dell'XI secolo, che mescola influenze nordico-occidentali e tradizione paleocristiano-bizantina, e al cantiere veneziano di S. Marco, come testimonia l'utilizzo della struttura a spina di pesce per la costruzione delle mura.

A seguire offriremo a tutti i partecipanti il consueto aperitivo conviviale.

Ritrovo ore 16 davanti all'ingresso in via Pozzoveggiani 4/6. È richiesto un contributo di 6 euro, per i bambini fino ai 12 anni di soli 4 euro. È necessaria la prenotazione anticipata del posto solamente tramite e-mail all'indirizzo: eventipadovanita@gmail.com. L'evento verrà svolto nel pieno rispetto delle normative regionali e nazionali relative al Covid-19 e verrà svolto anche in caso di maltempo.