Visita alla chiesa di San Tommaso Becket e allo storico rione del Torresino

È richiesto un contributo di 8 euro, per le coppie complessivamente 15 euro. Per i bambini fino a 12 anni è richiesto un contributo di 5 euro

Padovanità è pienamente operativa in questa nuova annata associativa e organizza l'inedita visita alla scoperta di questi luoghi ameni e preziosi per la tradizione storica, culturale e religiosa della nostra città: la Chiesa di San Tommaso Becket e lo storico rione del Torresino. La chiesa di San Tommaso eretta nel XVII secolo su costruzioni antecedenti, è uno dei gioielli barocchi della città. La chiesa fu retta fino al 1890 dai preti secolari di S. Filippo Neri.

All'interno opere di A. Bonazza, Bonaccorsi, Ferrari, Pellizzari, Maffei ed un Crocifisso attribuito a Donatello. Sul soffitto sono appese quindici tele del XVII e XVIII secolo, che illustrano i misteri del Rosario. Nella sagrestia vi è la Pinacoteca omonima, fondata nel 1966, che raccoglie affreschi medievali, tessuti, arredi liturgici, manoscritti, materiale archeologico, oreficerie e numerosi dipinti, tra cui spicca una stupenda Madonna in Trono di Antonio Vivarini (XV secolo). Visiteremo poi l'antico rione del Torresino e la chiesa omonima anch'essa in forme barocche.

Informazioni e contatti

È necessaria la prenotazione anticipata del posto solamente tramite e-mail all'indirizzo eventipadovanita@gmail.com.

Il ritrovo è fissato per le 9.45 in piazza Castello (davanti all'ingresso dello Storico Castello Carrarese). L'evento è organizzato in ottemperanza alle disposizioni regionali e nazionali relative al Covid-19 e verrà svolto anche in caso di maltempo.

