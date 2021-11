Visita guidata al cimitero ebraico e al Borgo Savonarola

Qui vi fu il primo insediamento della comunità ebraica e qui sono alcuni cimiteri della comunità. Il nostro itinerario comincia con la visita riservata al nostro gruppo del cimitero ebraico di via Wiel e prosgue nel borgo di Via Savonarola dove opifici, palazzi nobili e molto altro convivono in un equilibrio non sempre facile ma,che rende questo quartiere il più vivo e “amabile” di Padova.

Incontro il 5 dicembre 2021 alle ore 9.45 davanti a Ponte San Leonardo.

l numero dei partecipanti è limitato, per tutta la durata della visita gli ospiti dovranno portare la mascherina e seguire le norme anti-covid. Il costo della visita è di 20 euro (comprensivo di radioguide e biglietto d'entrata al Cimitero, servizio guida).

Informazioni e contatti

Per informazioni e prenotaione obbligatoria contattare 335 8369257 o rosanna.torresini@gmail.com.