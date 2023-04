Visita guidata alla scoperta delle mura di Cittadella e del suo teatro storico il 30 aprile 2023. Cittadella è l’unica città medievale di tutta Europa ad avere un camminamento di ronda di forma ellittica e completamente percorribile! La nostra passeggiata comprende il camminamento di ronda, il Belvedere della terrazza ad un’altezza di 30 mt dove potrai scorgere una vista a 360° sulle bellezze del centro storico e sul panorama mozzafiato nei dintorni al tramonto. La passeggiata è molto semplice ed adatta a tutte le età. Saremo accompagnati dalla guida locale Raimonda Rossi, che ci racconterà tutti i segreti di questa meravigliosa fortificazione.

La visita comprende anche gli interni dell’ elegante Teatro Sociale, progettato nel 1817 e decorato esternamente da Giuseppe Jappelli che progettò il Caffè Pedrocchi di Padova. Continueremo poi la visita con la passeggiata di 2 km del Camminamento di Ronda. Ritrovo ore 10.30 di fronte il Duomo di Cittadella. Durata: 2 ore Itinerario: camminamento di ronda, terrazza panoramica, teatro sociale.

Quota di Partecipazione: 18 euro per adulto oppure 35 euro in totale per le coppie. Bambini: 10 euro per UNDER 14 gratuito UNDER 5.