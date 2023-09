“Progetto Petrarca. BartoloTour sui passi del Poeta” visita e concerto ad Arquà

PROGETTO PETRARCA, tra musica e poesia. Nasce una nuova musica composta su un sonetto di Petrarca al Festival Cristofori 2023

Per il secondo anno di fila è stato composto un nuovo brano ispirato ad un sonetto tratto dal Canzoniere di Francesco Petrarca nell’ambito del Festival Pianistico Bartolomeo Cristofori in collaborazione con il Parco Letterario Francesco Petrarca.

«Dopo il compositore Orazio Sciortino nell’edizione 2022, quest’anno è il turno del compositore giapponese Atsuhiko Gondai che ha tratto il suo nuovo brano per pianoforte “Rime dolenti” dal sonetto 333 del Canzoniere del Petrarca “Ite, rime dolenti, al duro sasso» spiega Alessandro Tommasi, direttore artistico del Festival dedicato al celebre padovano inventore del pianoforte che si svolge in vari luoghi padovani dal 14 al 26 settembre 2023.

Quest’anno però ci sono delle novità. Il progetto infatti ha trovato il sostegno dell’Ente Nazionale Francesco Petrarca, presieduto dal prof. Giuseppe Zaccaria, con sede a Padova.

Anche il comune di Arquà Petrarca ha sostenuto il progetto concedendo la location, ovvero l’Oratorio della Santissima Trinità “Siamo lieti di ospitare anche quest’anno questa iniziativa che va ad arricchire l’offerta culturale di alto livello che il nostro borgo vuole offrire, sia per gli ospiti che per i nostri cittadini” dice Sara Bonello, assessore a cultura e turismo del comune di Arquà Petrarca.

Il programma prevede un tour del borgo, grazie alla collaborazione con le guide turistiche abilitate del territorio che accompagneranno gli ospiti nella visita dei luoghi petrarcheschi, dalla tomba alla Casa Museo, fino ad arrivare all’Oratorio della Santissima Trinità.

Qui il format si è ampliato con la lettura dei sonetti a cura di Daniele Tessaro, della compagnia teatrale Matricola Zero che sarà accompagnato ed introdotto dai commenti della Prof.ssa Francesca Favaro, del Parco Letterario Francesco Petrarca “L’essenza molteplice e le molteplici manifestazioni dell’amore trapelano, nella loro splendida e dolorosa contraddittorietà, dai tre componimenti petrarcheschi musicati da Liszt”.

Sarà la volta del concerto a cura della giovanissima ma già nota musicista Chisato Taniguchi che suonerà anche i tre brani di Franz Liszt composti nel 1846 per pianoforte solo e che rappresentano la riscrittura musicale dei sonetti n 47 (Benedetto sia il giorno), 104 (Pace non trovo) e 123 (I’vidi in terra angelici costumi) del Canzoniere di Francesco Petrarca.

DOMENICA 17 SETTEMBRE 2023 ARQUA’ PETRARCA

VISITA GUIDATA:

Ore 16.30

Dove: Incontro alle 16.15 in Piazza Petrarca, Arquà Petrarca, Tomba del Petrarca.

Tour con le guide turistiche del Parco Letterario Francesco Petrarca e dei Colli Euganei

LETTURE E CONCERTO

Ore 18.30

Dove: Oratorio SS. Trinità, Arquà Petrarca, via Castello 3

Introduzione ai sonetti del Petrarca musicati da Franz Liszt a cura della prof.ssa Francesca Favaro e lettura a cura di Daniele Tessaro, Compagnia Teatrale Matricola Zero.

F. Liszt, Sonetti dal Petrarca

A. Gondai, Rime dolenti, per pianoforte op. 191 – dal Sonetto 333 di Petrarca

M. Ravel, Gaspard de la nuit

Al termine vi aspettano tanti locali con prodotti tipici nel suggestivo borgo di Arquà Petrarca!

In collaborazione con Comune di Arquà Petrarca, il Parco Letterario Francesco Petrarca e l’Ente Nazionale Francesco Petrarca

Al termine le attività economiche del Borgo vi aspettano per cene, aperitivi, degustazioni dei prodotti tipici dei Colli Euganei!

