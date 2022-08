Visita alla corte benedettina di Correzzola e aperitivo

È richiesto un contributo di 6 euro, per i bambini fino ai 12 anni di soli 4 euro

Padovanità è pienamente operativa in questa nuova annata associativa e organizza questa interessante visita ad uno dei luoghi più ameni ed interessanti del territorio padovano vi porta "fuori porta": vi portiamo a visitare insiema a noi la Corte Benedettina di Correzzola. La monumentale Corte Benedettina di Correzzola fu eretta quale fulcro del progetto medievale di bonifica e riqualificazione di un’area paludosa e di difficile accesso, redenta grazie al paziente e secolare lavoro dei monaci. La Corte sorge a ridosso del fiume Bacchiglione, a testimonianza del ruolo strategico da sempre rivestito dai fiumi per la mobilità di uomini e mezzi in una regione sospesa tra terra e acquitrini.

La Corte, gestita dall’ordine benedettino di Santa Giustina di Padova, ospitava oltre ai monaci diversi contadini impegnati nelle tradizionali attività connesse al ciclo agro-pastorale: dal lavoro nei campi alla trasformazione dei prodotti agricoli, dall’allevamento del bestiame alla riparazione e costruzione di ogni genere di attrezzi. A seguire offriremo a tutti i partecipanti il consueto aperitivo conviviale.

Ritrovo ore 10 davanti all'ingresso della Corte sita in Viale Melzi 3 a Correzzola. È richiesto un contributo di 6 euro, per i bambini fino ai 12 anni di soli 4 euro. È necessaria la prenotazione anticipata del posto solamente tramite e-mail all'indirizzo eventipadovanita@gmail.com.

L'evento verrà svolto nel pieno rispetto delle normative regionali e nazionali relative al Covid-19 e verrà svolto anche in caso di maltempo