Visita esperienziale al mercato della freschezza Agrimons e laboratori interattivi

Dopo aver ammirato i resti dell’antica Porta Padova, una delle antiche porte di accesso alla città e parte dell’ultima cinta muraria medievale, attraverseremo il Campo della Fiera, diretti al famoso mercato locale a chilometro zero: AgriMons. Si tratta infatti del primo agrimercato in Italia, costituito nel 2005 e fondato per volontà di alcuni agricoltori ed allevatori che volevano agevolare la vendita dei loro freschissimi prodotti direttamente dal produttore al consumatore, evitandogli inoltre il dispendio di tempo necessario per recarsi da una fattoria all’altra.

Scopriremo quindi un luogo ricco di delizie sane, prelibate e soprattutto fresche, che comprendono frutta, ortaggi, prodotti caseari e da forno, carni particolari, vini…e molto altro. Ogni agricoltore e allevatore, con la propria azienda agricola e con le proprie specialità, ci stupirà raccontandoci degli aneddoti e svelandoci, perché no, qualche golosa ricetta relativa alle proprie prelibatezze. Saranno proposti dei laboratori esperienziali legati alla stagionalità dei prodotti e alle peculiarità del nostro territorio, ogni volta con una tematica particolare. Utilizzando i nostri sensi, impareremo delle nozioni utili per la nostra vita quotidiana e rispettose dei cicli naturali della terra e delle sue stagioni. Non mancheranno delle sorprese dimostrative e qualche degustazione.

Informazioni e contatti