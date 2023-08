Visita alla scoperta di Este, perla dei Colli Euganei

Case, chiese, piccoli palazzi di gusto veneziano, silenziosi, narrano storie per chi le sa ascoltare, in questa piccola ma deliziosa cittadina dei Colli Euganei. Una passeggiata nel centro storico di Este condurrà il visitatore lungo la centenaria storia di questa antica città.

Un’occasione per scoprire il suo fascino, da assaporare lentamente tra le sue meraviglie: piazze e vie di altre epoche raccontate per immergervi in questo luogo ricco di storia. Partiremo dal castello Carrarese cuore di Este e proseguiremo camminando lungo le vie antiche che hanno mantenuto intatto il loro fascino, raggiungendo così le piazze principali. Saremo accompagnati dalla nostra guida turistica abilitata ed esperta del territorio che ci racconterà tutta la bellezza, l’arte e la storia di questa bellissima città.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA dal link: www.venetosegreto.com/eventi/