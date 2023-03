Visita alla scoperta delle antiche fraglie padovane tra piazza Mazzini e San Nicolò: chiese, aneddoti e curiosità

È richiesto un contributo di 12 euro, per i bambini fino ai 12 anni di soli 5 euro

Prezzo È richiesto un contributo di 12 euro, per i bambini fino ai 12 anni di soli 5 euro

Padovanità organizza per sabato 11 marzo questa interessante passeggiata nel cuore della nostra Padova in cui la vedremo e ammireremo da una prospettiva diversa immersi nella storia, nella cultura e nell'arte. Visiteremo la stupenda Chiesa del Carmine (Rinascimentale) e la Chiesa di San Nicolò (autentico gioiello romanico-gotico).

Passeggeremo per le vie ed i portici dell'antica Stra' Maggiore alla riscoperta delle antiche fraglie e corporazioni patavine delle arti e dei mestieri e di una mirabile serie di aneddoti e curiosità Passeggeremo per luoghi che affondano la loro storia nei millenni dato che lì in età romana passava il Cardo Maximus.

Ritrovo previsto in Piazza Mazzini alle ore 15.30 e durata della visita (indicativa) 2 ore. È richiesto un contributo per partecipante di 12 euro, per i bambini fino ai 12 anni di 5 euro.

Prenotazione obbligatoria e anticipata tramite e-mail al nostro indirizzo: eventipadovanita@gmail.com.