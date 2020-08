Ferragosto rigenerante al giardino di Villa Barbarigo a Valsanzibio

Desiderate trascorrere Ferragosto in un angolo di Paradiso? Desiderate visitare un luogo rigenerante, dove trionfano la bellezza dell’arte e della natura? Dalle 10 del mattino alle 19.30 potrete ammirare 12 ettari di natura e arte, passeggiando tra splendidi esemplari di alberi secolari da tutto il mondo. Da scoprire il Giardino barocco simbolico, realizzato 350 anni fa dalla famiglia Barbarigo, pensato come voto a Dio per ringraziare che la peste del 1630 era stata debellata. Un percorso rigenerante e positivo, tra peschiere, fontane, scherzi d’acqua, sculture in pietra d’Istria.

Da non perdere l’area botanico relax, tre ettari a disposizione dei visitatori dove rilassarsi sotto gli alberi secolari da tutto il mondo, un angolo di paradiso dove fare il pic nic, giocare con i bimbi, leggere un libro e sonnecchiare.

E per rendere la giornata indimenticabile concedetevi una passeggiata nel labirinto di bossi secolari, il più antico d’Europa. Potrete provare l’emozione di scoprire le sue vie tortuose, in totale sicurezza, aiutati se desiderate dal personale di sorveglianza. (biglietto extra per adulti, bimbi gratuiti ma accompagnati).

Alle Antiche Scuderie c’è il chiosco con tavolini e panchine, per drink, panini, aperitivi, piadine, toast, gelati.

Da non perdere gli aperitivi: spritz, birre artigianali, e Serprino, il fresco vino dei Colli Euganei.

Visite guidate alle ore 11 e 16. (extra euro 5 a persona)

Laboratorio per bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni-Il Giardino di Valsanzibio A FUMETTI-

dalle ore 16.30 alle ore 18.30 - area botanico relax

In compagnia dell’illustratrice Tania Giacomello e dal team della JMX Comicsimparerete a realizzare un fumetto utilizzando come protagonisti la flora e la fauna che popolano il Giardino.Vi aspettiamo numerosi! L’attività didattica prevede il regolare biglietto d’ingresso al giardino, il laboratorio è su prenotazione (costo extra 5,5 euro).

per iscrivervi inviate un whatsapp a 335 5634918

Amici a 4 zampe. I cani di piccola taglia possono stare con i loro proprietari, i cani di media e grande taglia purtroppo in passato hanno causato danni.

Per loro il Giardino ha pensato a Dogland, un’area di grandi dimensioni con dogsitter dove i cani dei visitatori del Giardino possono stare gratuitamente, e usufruire dei vari servizi (tuffi in piscina per cane, percorso agility) a prezzi agevolati. Info e prenotazioni 3518610830 (preferibilmente 24 ore prima).

Info web

https://www.facebook.com/events/818083998724981/

https://www.valsanzibiogiardino.com/it