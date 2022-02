Visite guidate per itinerari in occasione della giornata mondiale delle malattie rare

Nell’ambito delle attività ed eventi legati alla Giornata Mondiale delle Malattie Rare l’Associazione SCN2A ITALIA-Famiglie in rete, in collaborazione con l'Assessorato alla Cultura del Comune di Padova, propone l’evento ItineRARI (coniugando in un solo termine le parole "Itinerari" e "Rari") che si svolgerà sabato 5 marzo 2022 dalle 14 alle 17.

L’Associazione SCN2A ITALIA-Famiglie in rete, con sede legale a Padova, è stata voluta da genitori e familiari di bambini e adulti con diagnosi di mutazione nel gene SCN2A, causa di epilessia e autismo/disabilità intellettiva (www.scn2a-italia.it). La proposta è quella di un pomeriggio con visite guidate “rare” e particolari nel centro storico di Padova, con partenza ogni 15 minuti dal Cortile di Palazzo Moroni. Ogni tour si svolgerà in esterno o in chiese ampie del centro storico (senza necessità di Green Pass) ed avrà una durata di 1 ora e 30 minuti.

Gli importi raccolti (offerta minima consapevole di 10 euro) saranno destinati all'Associazione SCN2A Italia-Famiglie in rete e a SCN8A Italia per progetti di ascolto, sostegno e formazione alle famiglie che condividono queste condizioni rare.

Programma:

La Padova Ebraica:

"Dal Ghetto alla Cattedrale: Itinerari diversi alla scoperta dei luoghi ebraici"

Tre turni di visita: ore 14.15 14.30 e 14.45

Il centro storico e le sue piazze:

ore 14.45 "Donne rivoluzionarie tra XIX e XX secolo"

ore 15 "A spasso per Padova con il naso all’insù: dettagli e curiosità con una prospettiva diversa"

"Padova medievale tra arti e mestieri nelle piazze del centro"

Due turni di visita: ore 15.15 e 15.30

La narrazione della città oltre il cuore del centro storico:

ore 15.45 "Dalle Pietre all’affresco: la zona dell’anfiteatro romano con visita alla chiesa degli Eremitani"

ore 16 "Dall’Ospedale di San Francesco Grande all’Ospedale Giustinianeo"

ore 16.15 "Street art: una storia a colori"

Un omaggio alla nostra Università (1222-2022):

"I luoghi legati all'Università di Padova: una storia lunga 800 anni"

Due turni di visita: ore 16.30 e 16.45

Informazioni e contatti

Partecipazione con offerta minima consapevole (euro 10). Punto di incontro: Cortile di Palazzo Moroni.

Info e prenotazione obbligatoria a: info@scn2aitalia.it oppure cell. 333 7240623. L’evento si svolge in ottemperanza alle normative anti Covid19 prevedendo piccoli gruppi. Radioguide previste per gruppi oltre le 20 persone. Si raccomanda la puntualità nel presentarsi 5/10 minuti prima della partenza di ogni tour per evitare assembramenti.