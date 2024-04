Visita al Parco Frassanelle e alle sue grotte

DOMENICA 28 APRILE - Sei mai stato a Parco Frassanelle? Vieni a trovarci, domenica 28 aprile, sarà possibile visitare il parco e le grotte in autonomia (senza guida) dietro al biglietto di ingresso. La struttura di nostro parco si deve ad Alberto Papafava (1832-1929) pittore del Romanticismo dalla grande sensibilità per la natura, nel ridisegnare la proprietà di Frassanelle, attuò il suo paesaggio ideale come dipingendo sul territorio invece che sulla tela. La cultura del giardino romantico, che andava diffondendosi a Padova per merito dello Jappelli, cerca di rappresentare, anche in spazi non sempre molto ampi, un microcosmo di tutti gli aspetti paesaggistici possibili di un parco naturale.

La condizione orografica del territorio, ben diversificato tra collina e pianura, tra coste soleggiate e anfratti ombrosi ha permesso di attuare un progetto paesaggistico variegato e suggestivo rendendo questo parco privato uno dei parchi del Veneto di fine ottocento meglio conservati. Il territorio del parco che circonda Frassanelle regala percorsi naturalistici unici, itinerari suggestivi che si snodano lungo i sentieri e i punti più caratteristici: la grotta, il boschetto di bambù, l’orrido ed il tempietto neoclassico. Al Parco Frassanelle è possibile vivere esperienze uniche come l’esplorazione delle grotte artificiali ottocentesche e l’osservazione, in un ambiente ancora incontaminato, di specie rare di animali e piante.



ORARI DI APERTURA:

PARCO, dalle 10 al tramonto

GROTTE, dalle 10:30 alle 17.30 con ultimo ingresso alle 17

-------

- PUNTO RISTORO ATTIVO TUTTO IL GIORNO

- PIC NIC SUI PRATI (non sono consentiti barbecue, griglie o fuochi)

- AMPIO PARCHEGGIO GRATUITO SU ERBA IN INGRESSO ALLA TENUTA

SCOPRI DI PIU www.frassanelle.it

MAGGIORI INFO: whatsapp 3314249860 // mail a info@frassanelle.it