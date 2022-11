Visita guidata alla basilica di Sant'Antonio da Padova il 26 novembre 2022. Un Santo talmente grande che è entrato nel cuore di tutti: S. Antonio da Padova!

La visita guidata, proposta da Passaggi Culturali in compagnia della guida turistica, desidera far scoprire la Basilica a lui dedicata. Un luogo talmente ricco di tesori che il visitatore non può non restare meravigliato da tanta bellezza ed arte. In tanti secoli gli artisti hanno lasciato opere che hanno fatto la storia e hanno segnato il modo di fare arte.

Appuntamento alle ore 12.45 presso il Chiostro della Magnolia davanti all'Ufficio Informazioni della Basilica del Santo.

Costo: 12 euro a persona.

Info e iscrizione obbligatoria a: info@passaggiculturali.com oppure al numero 351 7948826 (whatsapp ore 9-18).