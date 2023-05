Visita guidata alla basilica di Sant'Antonio da Padova

La visita guidata, proposta da Passaggi Culturali in compagnia della guida turistica, desidera far scoprire la Basilica dedicata a Sant'Antonio da Padova, un Santo, talmente grande, che è entrato nel cuore di tutti!

La Basilica del Santo è un luogo talmente ricco di tesori che il visitatore non può non restare meravigliato da tanta bellezza, originalità e preziosità. In tanti secoli, infatti, gli artisti hanno realizzato capolavori ineguagliabili e straordinari. Sarà quindi un percorso dedicato alla storia, all'arte e alla devozione.

Appuntamento alle ore 13.15 presso il Chiostro della Magnolia davanti all'Ufficio Informazioni della Basilica del Santo.

Costo: 14 euro a persona

Durata: circa 1h30

Info e iscrizione obbligatoria a: passaggiculturali@gmail.com

Foto Archivio Personale di P. Principato