Visita guidata al castello di Monselice e al santuario giubilare delle sette chiese di Villa Duodo

Padovanità è pienamente operativa in questa nuova annata associativa e dato l'importante successo nel mese di ottobre organizza questa interessante visita ad uno dei luoghi più ameni ed interessanti del territorio padovano e vi porta "fuori porta": vi portiamo a visitare insieme a noi il Castello di Monselice ed il Santuario delle 7 chiese di Villa Duodo domenica 13 novembre. Ai piedi del Colle della Rocca si erge maestoso un complesso architettonico denominato Castello Cini che raggruppa in sé diverse tipologie di edifici.

Tra l’XI e il XVI secolo il Castello è stato dimora signorile, torre difensiva e infine villa veneta. Il Castello si compone infatti di quattro nuclei principali: la parte più antica è la CASA ROMANICA (XI secolo) che assieme al CASTELLETTO (XII secolo) forma il primo nucleo abitativo. Nel corso del XIII secolo, staccata, venne costruita la TORRE EZZELINIANA, un possente edificio difensivo voluto da Ezzelino III da Romano. A poche centinaia di metri dal castello visiteremo il Santuario delle sette chiese di Villa Duodo che è un sistema di sei cappelle disposte lungo la salita di un colle che terminano nella chiesetta privata collocata nei pressi di Villa Duodo a Monselice e che ospita al suo interno venticinque reliquie di santi che la famiglia Duodo raccolse nel tempo. Questa, insieme alle sei cappelle, formano un percorso di pellegrinaggio per i fedeli a ricordare quello delle Sette Chiese di Roma.

Il ritrovo è previsto alle ore 14.40 in piazza Mazzini a Monselice davanti alla Torre dell'Orologio. È richiesto un contributo di 12 euro per gli adulti , per i bambini fino ai 12 anni di soli 8 euro. È necessaria la prenotazione anticipata del posto solamente tramite e-mail all'indirizzo eventipadovanita@gmail.com.