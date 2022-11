Visita guidata e mottetti sacri a cappella nella chiesa di San Francesco

Dopo il successo dello scorso Maggio ritorna in replica un momento molto suggestivo aperto alla cittadinanza per conoscere la storia e le meraviglie del complesso francescano situato nel cuore della città: la Chiesa di San Francesco. Sabato pomeriggio 26 Novembre alle ore 17 l’Associazione Gattamelata, in collaborazione con l’Associazione di Musica, Arte e Spettacolo MUSA, organizza una visita guidata itinerante in questi magici luoghi, in cui l’arte e la storia si accompagneranno con la musica.

Il “Tramonto Mariano nel Convento di San Francesco” illustrerà la bellezza di questi luoghi con una passeggiata accompagnata dal parroco della Chiesa don Massimo De Franceschi, durante la quale saranno eseguiti dal vivo dal quartetto vocale MUSA diretto dal Maestro e tenore Alessandro Brunelli, alcuni brani mariani, tra mottetti antichi, Ave Maria e brani di epoca più moderna a quattro voci.

L’evento partirà alle ore 17, e proporrà quelle stesse melodie che forse risuonarono tra quelle antiche mura tra il XVII ed il XVIII secolo. Il suggestivo Repertorio prevede l’esecuzione canora dei seguenti brani: O Magnum Mysterium di Tomas Luis de Victoria (Avila 1548 – Madrid 1611); If we love me di Thomas Tallis (1505 – Greenwich 1585); Ave Maria di Jiacques Arcadelt (Liegi 1507 – Parigi 1568); Ave Maria, Tomas Luis de Victoria; Vexilla regis di Giovanni Pierluigi da Palestrina (1525-1594); Lully Lullay di Philip Stopford (1997); Ubi Caritas di Ola Gjeilo (1978).



È gradita una offerta che andrà a sostenere un ospedale missionario del Malawi e l'associaione MUSA che si sta impegnando nell'offrire una rassegna di quattro eventi presso la Sala della Carità il cui cui due già realizzati e con ultimo spettacolo previsto per Sabato 10 Dicembre. La passeggiata durerà circa un’ora ed è richiesta prenotazione telefonica. Ingresso libero con offerta responsabile sino ad esaurimento posti.



Per informazioni e prenotazioni: