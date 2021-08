Visita guidata ad Este: un viaggio nel tempo tra simboli cittadini, peste, briganti e canto

Vox Artes APS propone sabato 21 agosto alle ore 9.30 un itinerario a due voci per le strade di Este. La guida turistica e il cantante lirico si alterneranno nel racconto, tra arte, storia e canto, focalizzando l'attenzione sulla peculiarità territoriale, intrecciata con gli eventi che hanno caratterizzato il corso della vita dei suoi abitanti. I protagonisti di questo viaggio saranno il canale e i barcaroli, il dramma della peste, alcuni personaggi che hanno soggiornato in città ed altri che sono passati per il Chiostro di S. Francesco nel triste periodo dell'800.

Ingresso gratuito nell'ambito della rassegna Incontri d'Estate 2021 organizzata dal Comune di Este. Visita inclusiva alla disabilità motoria, ridotta mobilità, donne incinte, famiglie con passeggini.

Informazioni e contatti

Prenotazione obbligatoria entro il giorno prima dell'evento a: prenotazioni@voxartes.it oppure - 351 5418518 (9-19).

Web: https://www.facebook.com/voxartes.it/posts/706097103611353.

