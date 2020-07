Evento da facebook https://www.facebook.com/events/216803399362022/

Sabato dalle ore 14.30

Magiche visioni prima del Cinema - Visita guidata gratuita

al Museo del Precinema

Dettagli

Il 2020 è un anno importante per la città di Padova, eletta Capitale europea del volontariato, grazie alle centinaia di associazioni che operano attivamente sul nostro territorio per diffondere i valori della solidarietà e della cultura. Noi, come associazione culturale Compagnia Mondo Niovo, che gestisce il Museo del PRECINEMA, siamo una di queste e vogliamo dare il nostro contributo al già ricchissimo programma di eventi e iniziative.

Ogni ultimo sabato del mese

Ogni ultimo sabato del mese, a partire da febbraio, per tutto l’anno 2020, apriremo gratuitamente le porte del Museo. Durante queste giornate, alle ore 14.30, organizzeremo anche delle visite guidate, per permettere una fruizione più approfondita e appassionante della Collezione Minici Zotti, ben nota all’estero ma ancora poco conosciuta dai Padovani. Scoprirete una raccolta straordinaria di dispositivi ottici in grado di proiettare e dare l’illusione del movimento, dai Teatri d’ombre alle Lanterne Magiche, un patrimonio di immagini dipinte a mano e antiche fotografie su vetro, vedute all’acquaforte decorate a mano che si animano con l’effetto giorno-notte, un mondo di “magiche visioni” che ha affascinato i nostri antenati nei secoli passati e che hanno posto le basi del Cinema e della comunicazione visiva, così influente sul nostro presente.

Come prenotarsi

Importante: per partecipare alla visita guidata delle ore 14.30 è obbligatorio prenotare i posti in anticipo, contattando il Museo al 049 8763838 o scrivendo a info@minicizotti.it

L’evento è inserito nell’ambito del percorso di Padova capitale europea del volontariato 2020. #EVCapital #Padovacapitale