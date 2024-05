Visita guidata alla mostra "Monet, capolavori dal Musée Marmottan di Parigi"

Una visita guidata alla mostra più bella dell'anno: "Monet, capolavori dal Musée Marmottan Monet di Parigi"! Insieme alla guida turistica di Passaggi Culturali andremo a scoprire le opere realizzate da Claude Monet e custodite nella sua casa a Giverny. Un'occasione unica per Padova poter vedere opere come le Ninfee, il Parlamento di Londra, il Ponte giapponese e tanto altro. Conosceremo il padre dell'Impressionismo e la sensibilità per lo studio della luce e le sue variazioni.

Info e prenotazione obbligatoria a passaggiculturali@gmail.com. Prenotazioni solo con bonifico bancario entro il 13 giugno 2024.

Costo a persona 24 euro comprensivo di biglietto d'ingresso, noleggio radioguida e visita guidata.

Durata 1 ora circa.

Appuntamento alle ore 9.40 al piano terra del Centro Culturale Altinate/San Gaetano con ingresso alla mostra alle ore 10.

