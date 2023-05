Una visita guidata alla mostra più bella dell'anno: "Frida Kahlo e Diego Rivera. La Collezione Gelman". In compagnia della guida turistica si percorreranno quegli anni che hanno visto rinascere il Messico dopo la rivoluzione. Anni fondamentali per porre le basi per una vera e profonda consapevolezza dell'identità culturale messicana. Attraverso l'amore per l'arte dei coniugi Jacques e Natasha Gelman è possibile scoprire artisti di calibro internazionale e soprattutto una coppia, Frida Kahlo e Diego Rivera! Una storia d'amore intrecciata con la produzione pittorica e la sofferenza, un racconto che ha portato Frida Kahlo ad essere una donna rappresentante dell'emancipazione femminile unica al mondo.

La visita guidata alla mostra "Frida Kahlo e Diego Rivera. La collezione Gelman" è programmata nei seguenti giorni:

Venerdì 2 giugno ore 19;

Sabato 3 giugno ore 13;

Domenica 4 giugno ore 13.

La visita guidata ha una durata di circa 1h. Costo a persona: visita guidata euro 5 + biglietto di ingresso alla mostra. Info e prenotazione obbligatoria a passaggiculturali@gmail.com specificando il giorno scelto, il numero di persone e un cellulare per ogni eventuale comunicazione.