Visita guidata alla mostra "Frida Kahlo e Diego Rivera. La collezione Gelman" il 20 marzo 2023. Una pausa pranzo all'insegna dell'arte: una visita guidata alla mostra più bella dell'anno: "Frida Kahlo e Diego Rivera. La Collezione Gelman". In compagnia della guida turistica si percorreranno quegli anni che hanno visto rinascere il Messico dopo la rivoluzione contro la dittatura di Porfirio Diaz. Anni fondamentali per porre le basi per una vera e profonda consapevolezza dell'identità culturale messicana.

Attraverso l'amore per l'arte dei coniugi Jacques e Natasha Gelman è possibile scoprire artisti di calibro internazionale e soprattutto una coppia, Frida Kahlo e Diego Rivera! Una storia d'amore intrecciata con la produzione pittorica e la sofferenza, un racconto che ha portato Frida Kahlo ad essere una donna rappresentante dell'emancipazione femminile unica al mondo.