"L’acqua di Battaglia: dalle Terme al Museo dei Barcari", speciale visita guidata del primo maggio

In occasione dell’evento Canale Fiorito del 1° maggio, il Museo della Navigazione Fluviale propone una visita guidata speciale alla scoperta dell’acqua di Battaglia Terme, forte elemento identitario di questo Borgo fluviale, sin dalla costruzione in epoca medievale del Canale pensile “Battaglia” che collega le città di Padova e Monselice.

L’acqua termale per la salute: pregna il sottosuolo, calda, possiede eccellenti qualità salubri. Nel 1936 veniva inaugurato di fronte alla principale fonte termale l’Istituto Nazionale Fascista della Previdenza Sociale, poi rinominato stabilimento I.N.P.S. “Pietro d’Abano” poderoso edificio alberghiero con annesse cure termali, immerso nel verde, ai piedi dei Colli Euganei.

L’acqua come energia: forza idraulica della cascata generata dal dislivello di oltre sette metri esistente tra il canale Battaglia e il sottocanale Vigenzone, necessaria per il funzionamento dei mulini, della cartiera, della segheria e del maglio, attività che hanno dato origine ai primi insediamenti abitativi e la forza commerciale del paese.

L’acqua per navigare, trasportando su burci carichi di merci di ogni tipo, condotti da abili barcari che hanno contribuito, fin dal medioevo, a far circolare merci, persone e cultura, sviluppando la civiltà e l’economia di Battaglia Terme. Il Museo della Navigazione Fluviale è la testimonianza di una attività tradizionale fondamentale nei secoli, quello del trasporto commerciale fluviale sulle imbarcazioni in legno, oggi scomparso per la preferenza data al trasporto su gomma.

Appuntamento domenica 1 maggio alle ore 15 all’ingresso del Parco “Pietro d’Abano” (ex Inps) in Viale Colli Euganei – Battaglia Terme.

La visita prevede una passeggiata lungo il percorso del Museo diffuso di Battaglia Terme, con arrivo al Museo della Navigazione Fluviale (Via Ortazzo, 63) per effettuare la visita alle sale museali.

Termine incontro alle 17.30. Obbligatoria la prenotazione.

I costi sono

euro 20 adulti

euro 15 bambini 6-12 anni

gratis bambini 0-5 anni

euro 35 famiglia (due adulti e due minori)

Inoltre, a richiesta, per tutto il fine settimana e nei giorni infrasettimanali seguenti, sarà possibile effettuare visite guidate al Museo, al Museo Diffuso ed escursioni fluviali a bordo di una vera Gondola veneziana, nel monumentale medievale Canale di navigazione Battaglia, nel cuore del centro storico di Battaglia Terme.

Per informazioni e prenotazioni telefonare al nr. 049 525170 oppure scrivere a info@museonavigazione.eu

Museo Civico della Navigazione Fluviale

Foto articolo da Facebook