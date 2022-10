Visita guidata al Museo di fisica Giovanni Poleni dell'università degli studi di Padova

Padovanità organizza per sabato 5 novembre la visita alla scoperta di un luogo ameno e prezioso per la tradizione culturale della nostra amata Padova: il Museo di Fisica dell'Università degli studi di Padova. Il Museo di Fisica Giovanni Poleni. è unico nel suo genere, la raccolta nasce nel 1738 quando viene istituita dal Senato veneziano la cattedra di filosofia sperimentale nell’Università di Padova. Per la prima volta si intende proporre delle lezioni basate su esperimenti e dimostrazioni. Le materie trattate vanno dalla meccanica all’idrostatica, dall’ottica al calore: si può parlare in termini moderni di lezioni di “fisica sperimentale”. La nuova cattedra viene assegnata nel 1739 a Giovanni Poleni, marchese veneziano, all’epoca professore di matematica nell’ateneo patavino.

Sono previsti 2 distinti turni di visita, uno alla mattina alle 10.30 e uno al pomeriggio alle 15.30. È richiesto un contributo di 7 euro a persona. È necessaria la prenotazione anticipata del posto, effettuabile solamente tramite e-mail all'indirizzo eventipadovanita@gmail.com.