Visita guidata al Museo veneto delle campane, alla Villa Fogazzaro-Colbachini ed al suo parco

Prezzo È richiesto un contributo di 15 euro, per i bambini fino ai 12 anni di soli 8 euro

Padovanità è pienamente operativa in questa nuova annata associativa e organizza per sabato 26 novembre questa interessante visita ad uno dei luoghi più ameni ed interessanti del territorio padovano vi porta "fuori porta": vi portiamo a visitare insieme a noi il bellissimo Museo Veneto delle Campane a Montegalda (provincia di Vicenza, ma Diocesi di Padova) e la bellissima Villa Fogazzaro-Colbachini.

Il Muvec (Fondazione Museo Veneto delle Campane Daciano Colbachini) apre i suoi battenti al pubblico nel marzo del 2002. La collezione onora la secolare tradizione imprenditoriale padova della famiglia Colbachini (ora IVG Colbachini S.p.A), avviata nel 1745 con l’attività di fusione delle campane. I primissimi anni di vita del Muvec sono prevalentemente dedicati a documentare una passione imprenditoriale i cui manufatti si sono imposti su tre continenti: Europa, America, Africa. Ben presto, alla ricca e pregiata collezione, che raduna più di 200 campane prodotte da diverse famiglie di fonditori e provenienti da Europa,Cina, Thailandia, India,Ucraina attraverso un arco cronologico che va dall’epoca romana a i nostri giorni, si affianca una fitta attività didattica e di programmazione culturale che ad oggi fanno del Muvec una dinamica fucina di idee e progetti che prendono vita attraverso itinerari didattici, concerti, eventi stagionali, mostre temporanee.

Il Muvec ha lo straordinario privilegio di trovarsi in una cornice architettonico-paesaggistica di accattivante fascino e bellezza in ogni stagione. La porzione di villa veneta entro cui è ospitato e il maestoso parco che lo cinge forniscono molteplici contenuti per la realizzazione di percorsi tematici che rapiscono ogni visitatore. Oltre alla visita del museo visiteremo anche la villa ed il parco. Alla fine della visita verrà offerto il consueto aperitivo.

Il ritrovo è previsto alle ore 14.20 presso la Villa Fogazzaro-Colbachini a Montegalda (via Fogazzaro 3). È richiesto un contributo di 15 euro, per i bambini fino ai 12 anni di soli 8 euro. È necessaria la prenotazione anticipata del posto solamente tramite e-mail all'indirizzo eventipadovanita@gmail.com.