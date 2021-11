Visita guidata all'oratorio di San Giorgio e alla scuola del Santo

Prenotazioni e pagamenti enntro il 3 dicembre 2021 per il secondo appuntamento del ciclo di visite della Padova Urbs Picta. Oratorio di San Giorgio: l’elegante edificio romanico fu fatto edificare nel 1377 dal marchese Raimondino dei Lupi di Soragna come cappella sepolcrale della propria famiglia. Sulla semplice facciata in cotto, scandita da sottili lesene, un rilievo in pietra rappresentante S. Giorgio. All'interno dell'Oratorio è fortunatamente ancora custodito un importante ciclo di affreschi, il capolavoro di Altichiero da Zevio che a quel tempo lavorava su commissione per famiglia Lupi, nella cappella di San Felice al Santo. Gli affreschi eseguiti tra il 1379 e il 1384, illustrano scene del Vangelo come Adorazione dei Pastori, Adorazione dei Magi, ecc., le storie di San Giorgio sulla parete orientale e le Leggende di S. Caterina e di Santa Lucia in quella occidentale. Il ciclo si caratterizza ancora per le capacità realistiche e narrative del pittore veronese.

Scuola del Santo: sorse come sede della Confraternita di S. Antonio, la parte inferiore fu costruita intorno al 1430, quella superiore nel 1504. Nella parte cinquecentesca, la Sala priorale contiene un ciclo di 18 pitture con scene della vita e dei miracoli di S. Antonio tra cui tre capolavori giovanili di Tiziano Vecellio (1511): Sant'Antonio fa parlare un neonato, Il marito geloso che pugnala la moglie, Sant'Antonio riattacca il piede a un giovane.

VISITA GUIDATA INCLUSO INGRESSI: 24 euro

Appuntamento ore 9.45 davanti all'Oratorio di S. Giorgio

Informazioni e contatti

La visita avrà una durata di 1,5 ore e si svolgerà anche in caso di maltempo. Necessario super green pass.

Web: https://shop.stilistidiviaggio.it/visite-guidate/.