Visita guidata autunnale all’orto botanico di Padova

Sabato 10 Ottobre 2020 dalle ore 11.15 alle ore 12.45 è prevista la visita guidata all'Orto Botanico e al Giardino della Biodiversità dell'Università di Padova con Guida Naturalistico-Ambientale organizzata dall’Associazione Culturale Arka.

In autunno ci sono meravigliose fioriture delle piante tropicali e le piante acquatiche raggiungono il loro massimo sviluppo.

La quota di partecipazione si compone del prezzo del biglietto di ingresso e del contributo per il servizio di guida:

Il biglietto di ingresso è di 10 euro per gli adulti (8 euro se ci sono almeno 10 adulti partecipanti), di 8 euro per gli oltre 65 anni e di 5 euro per ragazzi fino ai 18 anni.

Il contributo guida è di 5 euro per gli adulti e per ragazzi dai 15 anni compiuti ed è di 2,50 euro per bimbi e ragazzi fino a 14 anni.

Informazioni e contatti

Il numero di partecipanti del gruppo è limitato a sole 15 persone oltre alla guida, pertanto si accettano adesioni esclusivamente con prenotazione telefonica. Per prenotazioni chiamare il 347-2103368 (se non raggiungibile chiamare il 377-8407205). In caso di maltempo o di insufficiente numero di prenotazioni, la visita guidata verrà rinviata.

Web: https://www.naturarka.it