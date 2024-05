Visita guidata all'Orto botanico

Passeggiata di circa 2 ore con una guida esperta nel più antico Orto botanico al mondo: splendido luogo che ha ispirato scrittori e poeti, che grazie alla sua preziosità, la sua bellezza e alla ricchezza della sua collezione di piante e fiori lo hanno fatto entrare di diritto tra i Patrimoni dell'Umanità dell' Unesco.

L'orto botanico di Padova è un piccolo capolavoro italiano che vale la pena visitare almeno una volta nella vita. Un meraviglioso parco nazionale, tra i più preziosi dell'intero pianeta, che custodisce un'incredibile varietà di piante e alberi di tutte le specie.

Da tre anni, all'interno dell' Orto Botanico di Padova è stato inserito il Giardino della Biodiversità. Una struttura a dir poco futuristica che ospita oltre 1.300 specie di piante da tutto il mondo, che prosperano malgrado le enormi differenze di clima sul pianeta. Un viaggio nella natura di tutta la Terra, racchiuso in un unico scrigno.

L'Orto non è soltanto una collezione di piante e fiori del passato. Ogni anno arrivano sempre nuove piante, nuove specie, nuovi ospiti da tutto il mondo. Insomma, qui non vale il detto: "Visto una volta, visto per sempre". Anzi, vale la pena tornarci di tanto in tanto, e scoprire cosa c'è di nuovo.