Visita all'Orto botanico di Padova con guida naturalistico-ambientale

Sabato 29 agosto 2020 è prevista la visita guidata dell’Orto botanico dell’Università di Padova e del suo giardino della biodiversità con guida naturalistico-ambientale organizzata dall’associazione culturale Arka.

Dettagli

Data ed ora: sabato 29 agosto .

sabato . Ritrovo ore 10.45 , inizio visita ore 11 , termine visita ore 12.30 .

, inizio visita ore , termine visita ore . Punto di incontro: all’incrocio tra via Orto Botanico e via Donatello, davanti al ponticello del cancello d’ingresso all’Orto Botanico.

Costo

A carico dei partecipanti ci sono il biglietto d’ingresso ed il contributo per la visita guidata, somma che la guida raccoglierà il giorno della visita.

Il biglietto di ingresso è di euro 10 per gli adulti (euro 8 se ci saranno almeno 10 adulti partecipanti), di euro 8 per gli oltre 65 anni e di euro 5 per bimbi e ragazzi dai 6 anni fino ai 18 anni.

Il contributo guida è di euro 5 per gli adulti e per ragazzi dai 15 anni compiuti ed è di euro 2,50 per bimbi e ragazzi fino a 14 anni.

Prenotazione

La visita guidata è a numero chiuso . Essa avrà luogo con minimo 10 partecipanti prenotati e con massimo 15 partecipanti prenotati, pertanto per partecipare è obbligatoria la prenotazione.

Le prenotazioni rimarranno aperte fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Per prenotazioni chiamare il numero 347-2103368 (se non raggiungibile il numero 377-8407205).

Durante la visita, i partecipanti dovranno conformarsi alle norme di sicurezza anti Covid-19, in pratica indossare sempre la mascherina e mantenere la distanza di sicurezza di almeno un metro.

Info web