Visita all'Orto botanico di Padova con guida naturalistico-ambientale

Per partecipare è obbligatoria la prenotazione al numero 347-2103368 (se tale numero non risponde o è occupato contattate il numero 377-8407205) o scrivete all’email claudia@assoarka.it

Prezzo Per partecipare è obbligatoria la prenotazione al numero 347-2103368 (se tale numero non risponde o è occupato contattate il numero 377-8407205) o scrivete all’email claudia@assoarka.it

Finalmente l’associazione Arka riprende a organizzare le consuete visite guidate con Guida Naturalistica all’Orto Botanico dell’Università di Padova e alle moderne serre del suo annesso Giardino della Biodiversità.

La data prevista per la prossima visita guidata è sabato 3 luglio 2021 alle ore 10. Essa inizierà con il check-in dei partecipanti alle 10:00 e l’ingresso al sito alle 10.15, mentre la sua durata effettiva sarà di circa 1 ora e 45 minuti.

Le visite guidate organizzate da Arka sono a numero chiuso e per partecipare è obbligatoria la prenotazione. Inoltre, a causa delle attuali misure anti Covid-19, il numero di partecipanti sarà limitato a soltanto 15 persone, che all’atto della prenotazione dovranno comunicare per iscritto i loro dati in quanto richiesti per la tracciabilità.

Durante la visita guidata i partecipanti dovranno sempre indossare la mascherina e mantenere adeguato distanziamento interpersonale sia negli spazi aperti che negli spazi chiusi.

Per informazioni dettagliate sulle modalità di prenotazione, sui dati da fornire e sulle quote di partecipazione, che variano secondo le fasce di età dei partecipanti, visitate il sito www.assoarka.it

Per prenotazioni contattate il numero 347-2103368 (se tale numero non risponde o è occupato contattate il numero 377-8407205) o scrivete all’email claudia@assoarka.it

Le prenotazioni chiuderanno mercoledì 30 giugno 2021.

In caso di maltempo, la visita verrà rinviata a nuova data

Ulteriori info web https://www.facebook.com/associazionearka

Foto articolo da archivio.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...