Visita all'Orto botanico di Padova con guida naturalistico-ambientale

L’associazione Arka organizza varie attività ricreative culturali e naturalistiche, tra cui visite guidate con Guida Naturalistica all’Orto Botanico dell’Università di Padova e alle moderne serre del suo annesso Giardino della Biodiversità.

La data prevista per la prossima visita guidata all’Orto Botanico è sabato 4 settembre alle ore 10.15. Essa inizierà con il check-in dei partecipanti alle 10 e l’ingresso al sito alle 10.15, mentre la sua durata effettiva sarà di circa 1 ora e 45 minuti.

La visita guidata è a numero limitato, per cui per partecipare la prenotazione è obbligatoria . Inoltre, a causa delle attuali misure anti Covid-19, l’ingresso all’Orto Botanico è ammesso soltanto ai visitatori muniti di Certificazione Verde (Green Pass). Inoltre, sempre per le attuali misure anti Covid, i partecipanti dovranno comunicare per iscritto i loro dati in quanto richiesti per la tracciabilità.

Durante la visita guidata i partecipanti dovranno sempre indossare la mascherina e mantenere adeguato distanziamento interpersonale sia negli spazi aperti che negli spazi chiusi.

La quota di partecipazione comprende il biglietto d’ingresso e il contributo per il servizio guida. Essa varia con l’età come segue:

Adulti (26 anni – 64 anni) : 13 euro (se a causa di assenze il gruppo scendesse sotto le 10 unità e di conseguenza il prezzo del biglietto d’ingresso fosse intero, allora la quota per gli adulti diventerebbe 15 euro).

: 13 euro (se a causa di assenze il gruppo scendesse sotto le 10 unità e di conseguenza il prezzo del biglietto d’ingresso fosse intero, allora la quota per gli adulti diventerebbe 15 euro). Anziani (over 65) : 13 euro.

: 13 euro. Ragazzi e Giovani da 15 anni a 25 anni: 10 euro.

10 euro. Bimbi e Ragazzi da 6 a 14 anni: 7,50 euro.

7,50 euro. Bimbi fino a 5 anni: gratis.

Per ulteriori informazioni, visitate il sito https://assoarka.it/

Per iscrizioni, contattate il numero 347-2103368 (se non risponde contattate il numero 377-8407205) oppure scrivete all’indirizzo e-mail claudia@assoarka.it

Nota: tipi di certificazioni verdi (green pass)

Certificazione verde COVID-19 di avvenuta vaccinazione. Certificazione verde COVID-19 di guarigione. Certificazione verde COVID-19 di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo ( non anteriore a 48 ore alla data e ora della visita all’Orto Botanico ).

Ulteriori info web https://www.facebook.com/associazionearka

Foto articolo da archivio.

