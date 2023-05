Visita guidata: "Tra le bellezze di Padova" l'11 giugno 2023. In compagnia delle guida turistica abilitata si andrà alla scoperta di Padova e delle sue bellezze! Un racconto attraverso i luoghi più famosi: da Prato della Valle, passando per la Basilica di Sant'Antonio per poi immergersi nel cuore del centro storico con le piazze Erbe e Frutta, Palazzo della Ragione e piazza dei Signori. Verrà svelato un passato ricco di storia, di personaggi e aneddoti.

Durata 2h30

Costo a persona: 14 euro adulti; 10 euro ragazzi 13-17 anni

Info & prenotazione obbligatoria a passaggiculturali@gmail.com

Foto Archivio personale di P. Principato