Una perla nascosta a Padova: visita guidata al Parco Treves De' Bonfili

Visita guidata a cura delle guide turistiche di Vox Artes APS per scoprire e valorizzare un Parco dal passato accattivante da un punto di vista storico, simbolico e naturalistico. Appartenuto ad una delle famiglie emergenti degli inizi dell’800, i Treves De' Bonfili, scelsero Padova come centro dei propri affari. Il Parco, collocato in un luogo scelto ad hoc, conserva ancora tutto il suo fascino.

Partecipazione gratuita. Punto d'incontro Via Bartolomeo D'Alviano ingresso Parco Treves. Questo itinerario è organizzato nell'ambito del Bilancio Partecipato 2021 con il contributo del Comune di Padova Assessorato alla Cultura Consulta 1 Centro.

Appuntamento il 21 novembre 2021 alle ore 14.

Informazioni e contatti

Info e iscrizione obbligatoria a prenotazioni@voxartes.it oppure al numero 351 5418518 (9-18) comunicando nominativi dei partecipanti e numero di telefono.

