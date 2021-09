Visita guidata: "Padova di sangue, torture e delitti"

Un appuntamento a Padova per gli appassionati di cronaca nera domenica 19 settembre 2021 alle ore 17,00. Questo itinerario va alla scoperta delle storie di omicidi di uomini e donne che hanno visto la propria vita interrompersi bruscamente per mano altrui o che sono stati sottoposti a tortura. Un viaggio nei secoli in compagnia di una guida turistica abilitata che accompagna nei luoghi dove il dramma si è compiuto.

Il tour sarà confermato al raggiungimento del numero minimo di partecipanti.

Durata 2 ore.

Informazioni e contatti

Prenotazione obbligatoria a visitaguidata@yahoo.com oppure al 351 7948826 (whatsapp ore 9-19).

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...