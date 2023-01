Visita guidata a Palazzo del Bo

Padovanità è pienamente operativa in questa nuova annata associativa organizza e ripropone per gli 800 anni del nostro amato ateneo cittadino sabato 21 gennaio questa interessante visita a Palazzo del Bo, uno dei complessi edilizi più grandi e importanti di Padova, è sede universitaria già a fine Quattrocento. Il palazzo si compone di due corpi di fabbrica. Il primo si articola intorno al cosiddetto Cortile Antico, realizzato a partire dal 1547, occupato in epoca medievale dall’Hospitium Bovis, una locanda collocata nella zona delle beccherie, ovvero delle macellerie. In ragione delle sue origini, Palazzo del Bo ha mantenuto nel suo nome l’antico appellativo di questo spazio.

Il secondo insieme di edifici è frutto delle opere di rinnovamento compiute tra la fine dell’Ottocento e gli inizi del Novecento sugli spazi precedentemente occupati dal palazzo Battaglia-Capodivacca, di origine cinquecentesca. L’aspetto attuale si deve soprattutto al rettore Carlo Anti che, tra il 1932 ed il 1943 ridefinisce le forme e le funzioni del palazzo, chiamando celebri artisti e architetti a realizzare l’opera. La visita,con una guida completamente a nostra disposizione,inizierà dalla biglietteria in Cortile Nuovo e proseguirà all'interno del Palazzo del Bo, apprezzando la parte cinquecentesca e novecentesca (Bo Grande).

Sono previsti due distinti turni di visita: uno alle ore 15 ed uno alle ore 16.30. È richiesto un contributo di 14 euro, per i bambini fino ai 12 anni di soli 10 euro. È necessaria la prenotazione anticipata del posto solamente tramite e-mail all'indirizzo eventipadovanita@gmail.com. L'evento verrà svolto nel pieno rispetto delle normative regionali e nazionali relative al Covid-19 e verrà svolto anche in caso di maltempo.

