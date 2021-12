Padova Urbs Picta: visita guidata a palazzo della Ragione

Padovanità è pienamente operativa in questa nuova annata associativa e riprende il percorso delle visite guidate delle varie tappe che compongono il percorso Unesco di Padova Urbs Picta. In questa quarta tappa di sabato 8 gennaio visiteremo il Salone di Palazzo della Ragione ed i suoi bellissimi sotterranei di origine romana. In questa visita saremo accompagnati dalle archeologhe di Arc.A.Dia

È richiesto un contributo di 15 euro.

È una bella opportunità per visitare uno dei luoghi più caratteristici di Padova e uno anche dei più nascosti (sotterranei). Gli affreschi originali, attribuiti a Giotto andarono distrutti nell'incendio del 1420. Il Salone è affrescato da un grandioso ciclo di affreschi a soggetto astrologico (completati tra il 1425 e il 1440) basati sugli studi di Pietro d'Abano, seguace di Averroè. La decorazione pittorica, dovuta a Niccolò Miretto e Stefano da Ferrara, si svolge nelle "tre fasce superiori" delle quattro pareti su oltre 200 metri lineari!

Sono previsti 4 distinti turni di visita:

Primo turno inizio ore 10 - fine ore 11.30

Secondo turno inizio ore 11.30 - fine ore 13

Terzo turno inizio ore 15 - fine ore 16.30

Quarto turno inizio ore 16.30 - fine ore 18.

Informazioni e contatti

È necessaria la prenotazione anticipata del posto, effettuabile solamente tramite e-mail all'indirizzo: eventipadovanita@gmail.com. L'evento verrà svolto nel rispetto delle normative nazionali e regionali relative al Covid-19 (Super Green-Pass e mascherina FFP2).

Web: https://www.facebook.com/events/342759463965973.